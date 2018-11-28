مصر | ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية غير مرخصة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية غير مرخصة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام "نور. ع.ب"، 35 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية عددها (إثنا عشر قناة) مُتخذاً من أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة -بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مقراً لبث وإدارة تلك القنوات.

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذاً لإذن النيابة العامة، تم مُداهمة مقر القنوات الفضائية، وتم ضبط "هاني. م.ط"، المدير المسئول، وضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار (الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر ، والطابق الخامس مخصص استوديو تصوير ).

وبتفتيش الطابق الثالث تم ضبط عدد من الأجهزة، وجميع أجهزة الحاسب الآلي مُحمل عليها برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد ، وكذا برنامج مونتاج ، وخريطة البرامج الخاصة بالقنوات، ومجموعة كبيرة من المسلسلات ، ومجموعة برامج خاصة بالقنوات المشار إليها (بدون تصريح) ، وكذا مُحمل عليها جميعاً مجموعة كبيرة من الأفلام العربية "بدون موافقة من أصحاب حقوق الملكية الفكرية" .

وباستمرار التفتيش تم ضبط 20 ألف و700 جنيه متحصلات مبيعات المنتجات مجهولة المصدر .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.