شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة تموين عائمة لخدمة السفن العابرة لقناة السويس موانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة طلب شركة النيل لتسويق البترول بمزاولة نشاط تموين السفن بميناء السويس البحري، وهي إحدى الشركات المملوكة للهيئة العامة للبترول وذلك بواسطة محطة تموين عائمة تخدم السفن والخطوط الملاحية بموانئ السويس والبحر الأحمر والسفن العابرة لقناة السويس باستخدام ناقلة وماعونة.

وتأتى موافقة المجلس على طلب الشركة للعمل بموانئ السويس وذلك لدعم الاقتصاد المصري وتوافقا مع اتجاه وتوجيهات الدولة لإحياء نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية، نظرًا لأن ميناء السويس من المناطق الواعدة والجذابة لهذه الأنشطة لقربها من السفن العابرة لقناة السويس سواء القادمة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والعكس وكذلك السفن التي ترتاد ميناء بورتوفيق والزيتيات والأدبية.

كما تناول المجلس عقد بروتوكول مع القوات البحرية للإنابة في التعاقد لتنفيذ والإشراف على أعمال رفع كفاءة الموانئ وأهمها أعمال رفع كفاءة واستكمال الرصيف الجنوبي وتطوير الساحات الخلفية بميناء السويس بتكلفة 120 مليون جنيه لاستخدامه في استقبال السفن والاستفادة من الساحات الخلفية للرصيف لتنمية موارد ميناء السويس وإعادة تشغيله، ورفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية لميناء نويبع بتكلفة 75 مليون جنيه استكمالا لأعمال تطوير الميناء ومواكبة حركة التجارة بين ميناء العقبة وميناء نويبع للحفاظ على البنية التحتية والأرصفة البحرية وخلق مساحات خلفية وإنشاء منطقة انتظار للشاحنات خارج ميناء سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه لمنع التكدس في محيط الميناء وداخل ساحات الميناء حفاظًا على ما تم تطويره وخلق ظهير للميناء وربطها بالميناء وكذلك رفع مستوى الأداء وتأمين الموانئ.