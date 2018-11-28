شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط شرطة يقبل رأس ويد بائعة عيش: «حقك علينا متزعليش» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، أعاد مقدم شرطة بمرافق أسوان، «فرشة عيش» لسيدة كبيرة كانت تفترش الطريق لبيع الخبز بعد أن شاهدها تبكي أثناء حملة للإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة السيل بمدينة أسوان.

وقام الضابط بتسليم العيش للبائعة وقبل رأسها ويدها، مؤكدا: «أننا لسنا ضد الغلابة وأكل العيش، وأننا على قدر ما نستطيع نعمل على ألا نؤذى أحدا، لكن الطريق حق للمواطنين».

كان المقدم عاطف عبدالله، رئيس قسم شرطة المرافق بأسوان، يقود حملة لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة السيل بمدينة أسوان، حيث قامت الحملة برفع فرشة عيش لإحدى السيدات على الطريق ووضعه بسيارة مجلس المدينة وفور مشاهدة الضابط للسيدة تبكي توجه إليها واحتضنها وقبل رأسها ويدها، قائلا: «متزعليش حقك علينا» وقام بتسليم العيش لها.

ومن جانبها، توجهت السيدة، للضابط بالدعاء وهي تبكي، قائلة: «ربنا يحميك ويحفظك ويكتر من أمثالكم ويبعد عنكم ولاد الحرام».

ضابط شرطة يقبل رأس ويد بائعة عيش