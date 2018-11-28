شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: التعليم الفني مظلوم.. والقيادة السياسية مهتمة بدعم التعليم التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، اليوم الأربعاء، التعليم الفني في مصر بأنه مظلوم، لأنه يقبل الحاصلين على 50% في مرحلة التعليم الأساسى، بجانب نظرة المجتمع لخريجي الدبلومات الفنية، رغم أن الدولة في حاجة لفنيين أكثر من أي تخصص آخر، كاشفًا عن أن عدد طلاب التعليم الفنى في مصر يفوق عدد خريجي التعليم الجامعي، ويصل إلى 700 ألف طالب.

وأضاف وزير التعليم العالي أثناء اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أمس، المخصص لمناقشة قانون الجامعات التكنولوجية، إلى أن المستقبل سيكون للجامعات التكنولوجية في مصر، وأنها ستكون بمثابة قاطرة التنمية وستؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة، موضحًا أن تطبيق نظام الجامعات التكنولوجية في مصر، سيساعد في تنظيم عمل المعاهد الفنية التابعة للحكومة والتى تصل إلى 45 معهد، مؤكدًا أن تلك المعاهد تواجه مشكلة بأنه لا يوجد كيان يديرها خاصة أنها تابعة لإدارة بالوزارة على خلاف الوضع في الجامعات التي يكون لها رئيس للجامعة ونوابه مما يسهل طريقة علمها قائلا: الجامعات لها صاحب.

وقال «عبدالغفار» إن القيادة السياسية مهتمة بدعم التعليم التكنولوجي، وقامت الوزارة باعتماد إنشاء 8 جامعات، ينضم إليها المعاهد الفنية التابعة للوزارة البالغة 45 معهد، وقال إن المرحلة الأولى ستشمل إنشاء 3 جامعات، وهى جامعة القاهرة الجديدة، وجامعة بنى سويف، وجامعة قويسنا، وذلك لخدمة قطاعات الصعيد والقاهرة والدلتا.

وكشف الوزير عن بدء الدراسة في تلك الجامعات خلال سبتمبر 2019 حال الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بها، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق التجربة الألمانية لاسيما أن النجاحات الكبيرة التي حققها الاقتصاد الألمانى يعود إلى نجاح التعليم الفنى بها مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجيا والتطبيقية في ألمانيا تمثل ثلثى عدد الجامعات، بينمات تمثل الجامعات التقليدية الثلث الأخر، متابعًا: «نأمل أن نحقق طفرة في الجامعات التقنية في مصر».

وأشار الوزير إلى الاتفاق مع الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لبرلين، بشأن إنشاء هيئة للاعتماد للجودة مماثلة للموجودة في ألمانيا وذلك لتقييم طلاب التعليم الفنى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.