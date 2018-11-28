شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية» تصدر بيانا بشأن إشهار«مأذون» السلاح داخل مدرسة بالمنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه قرر تحويل إدارة مدرسة المنزله للتعليم الأساسي (١) للشؤون القانونية، كما تم إعطاء تعليمات لتوجيه عام التربية الإجتماعية لإتخاذ اللازم تجاه التلميذ الذي تعرض لرفع السلاح عليه من ولي أمر زميله.

وقال في بيان صحفي «توجه ولي أمر التلميذ عبدالرحمن السيد، بالصف الأول الابتدائي صباح اليوم، إلى مدرسة المنزله للتعليم الأساسي(١)، وأشهر السلاح في وجه العاملين بالمدرسة والتلاميذ أثناء صعودهم الفصول بعد طابور الصباح بغرض بث الرعب والرهبه في نفوس التلاميذ بسبب ما نما إلى علمه ضرب ابنه من أحد زملائه».

وأضاف تم إبلاغ الشرطة وعمل محضر بالواقعة لإتخاذ اللازم نحو ولي الأمر.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، باقتحام «ا. م. إ» يعمل مأذون شرعي، وولي أمر التلميذ «عبدالرحمن» بالصف الأول بمدرسة المنزلة للتعليم الأساسي (1) فصل نجله بالمدرسة شاهرا سلاح ناري «طبنجة» داخل الفصل، مهددا بقتل تلميذ زميل نجله بحجة أنه اعتدى عليه وجرحه في اليوم السابق، وقال مهددا «هأشيل ابنى مسدس وخليه يقتل اللي يضربه»، وتدخل عدد من المدرسين لتهدئة ولي الأمر.