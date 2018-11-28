شكرا لقرائتكم خبر عن جزار يذبح كلبين بساطور في الدقي: أطلقا نباحًا فور اقترابه منهما (تفاصيل بالصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة الدقي في الجيزة، الأربعاء، التحقيق مع جزار، متهم بذبح كلبين في نهر الطريق، بطريقة وصفت بـ«البشعة»، وذلك في منطقة الدقي.

وتسبب مقاطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، ومدته لا تتجاوز الدقيقة و11 ثانية، و5 صور لكلبين ممزقين، في اقتياد المتهم «أحمد.س»، إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بضبطه وإحضاره، عقب ساعات من انتشار تلك اللقطات المصورة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تواجد كلبين من فصيلة «سانت برتارد» أمام محل «الريان» بمنطقة الدقي، أطلقا نباحا فور اقتراب جزار منهما، مما أثار غضبته وقرر التخلص منهما، حيث أحضر الجزار ساطورًا، وأنهال على الكلبين ضربًا وسط حالة من الرعب انتابت المواطنين.

وأظهرت الفيديو والصورة، شق بطن كلبة «حامل» والتى نزفت حتى موتها، أما الكلب الثانى فقد تعرض لذبح جزئي من الرقبة وقطع جزء من أذنه، وحمله البعض إلى المستشفى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى دشنوا «هاشتاج»، حمل عنوان: «#بلاغ إلى الداخلية المصرية_مجزرة»، والذي حظى بدعم الكثيرين الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته وفقا للقانون على فعلته غير الإنسانية.

ذبح كلبين فى الدقى

ذبح كلبين فى الدقى

ذبح كلبين فى الدقى