محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة «تحدي القراءة العربي»

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مريم محمد يوسف، الطالبة بالصف الثاني الثانوي علمي بمجمع رخا، ابنة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، الفائزة بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة «تحدي القراءة العربي» التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى كرمها الأمير محمد بن راشد بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسرتها، مقدماً لها التحية والتهنئة، قائلاً: «الطالبة مريم شرفت مصر أمام دول العالم، ورفعت اسم مصر عالياً في المحافل الدولية» متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح، مقدماً الشكر لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ على دعمهم لها، كما قدم التحية والتهنئة لأسرتها على اهتمامهم بها.

وذلك خلال المجلس التنفيذى الشهرى للمحافظة بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد الشاذلى، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ إن التجربة الثرية التي خاضتها الطالبة مريم محمد يوسف عبدالسلام، الطالبة بالصف الثاني الثانوي علمي، بمجمع رخا الرسمية للغات، ابنة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، والتي فازت فيها بالمركز الأول في التصفيات على مستوى الجمهورية في إبريل 2018م، وتأهلت للتصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي، بذلت فيها أقصى ما لديها من جهد لتمثل بلادها خير تمثيل، إلى أن أكرمها الله بالفور بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة «تحدي القراءة العربي» التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كرمها الأمير محمد بن راشد بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن مريم محمد يوسف حصلت على المركز الأول في تلك المسابقة على مستوى مصر، لتكون بذلك الطالبة الأولى في مصر بالتربية والتعليم التي تحصل على هذا المركز، من بين 170 طالبًا وطالبة على مستوى العالم العربي والدول غير العربية والتي شارك المقيمون بها من طلاب عرب ومسلمين، وكرمها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولُقبت بـ«بطلة التحدي» وحصلت على درع بطل التحدي و15 ألف دينار إماراتي، وشهادة تقدير، وكرمها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ووفد من دولة الإمارات على رأسه أمين عام مشروع التحدي، نجلاء سيف الشامسي، بالإضافة لتكريم الأمير محمد بن راشد آل مكتوم، أمير دبي، للطالبة وحصولها على جائزة مالية أخرى.