شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها تصريحات وزير المالية محمد معيط، بإن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحإلى الخاص باقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل، مضيفا أنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.

وقال معيط، فى مقابلة تليفزيونية مع شبكة بلومبرج، الأمريكية، الأربعاء، "نحن الآن فى وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى، هذا رقم وأحد"، وأوضح أنه "يمكن أن يكون هناك نوعا من التعأون.. لكن دعنى أقول مرة أخرى وأؤكد مرة أخرى أن هذا لا يعنى أننا سنطلب المزيد من التمويل".

وزير المالية: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد

قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحإلى الخاص بإقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل، مضيفا أنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.

وقال معيط فى مقابلة تليفزيونية مع شبكة بلومبرج، الأمريكية، الأربعاء، "نحن الآن فى وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى، هذا رقم وأحد"، وأوضح أنه "يمكن أن يكون هناك نوعا من التعأون.. لكن دعنى أقول مرة أخرى وأؤكد مرة أخرى أن هذا لا يعنى أننا سنطلب المزيد من التمويل".

إنفوجراف.. خطة عمل مجلسى الغرف السعودية والمصرية لتعزيز التجارة المشتركة

تبدى وزارة الخارجية السعودية، اهتماما شديدا، بالزيارة الهامة، للأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، وزير الدفاع لمصر، التقى فيها الرئيس عبد ألفتاح السيسى، وناقشا خلالها القضايا المشتركة.

وبعد النجاح الكبير للزيارة، على الصعيد السياسى، يبرز نجاح آخر على الصعيد الاقتصادى، إذ وضع مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية خطة عمل مشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

شهدت محافظة الجيزة منذ قليل، عاصفة ترابية كثيفة، مصحوبة برياح قوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض للأتربة الناتجة عن العاصفة.

وقد ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمس الثلاثاء أن الأجواء سوف يسودها طقسا غير مستقر، اعتبار من الخميس المقبل، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

رئيس صربيا لوزير الخارجية: نرغب فى تطوير العلاقات مع مصر بشتى المجالات

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن رئيس جمهورية صربيا الكساندر فوتشيتش استقبل اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى فى العاصمة الصربية بلجراد.

وأوضح حافظ، أن اللقاء عكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث أكد شكرى خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا، على ضوء الذكرى الـ110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، مبرزا الدور الريادى للبلدين فى تأسيس وقيادة حركة عدم الآنحياز.

محافظ القاهرة: بدء العمل بمشروع مثلث ماسبيرو يناير المقبل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة لديها مشاريع قومية كبيرة مثل مشروع مثلث ماسبيرو، قائلا: انتهينا من الهدم وباقى رفع مخلفات الهدم بالكامل، وخلال يناير سيبدأ العمل فى المشروع.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى بمحافظة القاهرة، قائلا: كان لدينا تجربة فى الأمطار الجمعة الماضية واستطعنا العبور بسلام والسيطرة عليها، مشيرا إلى أنه لم تحدث أى مشاكل ملحوظة، وأن هناك تطور كبير عن العام الماضى، ونتواصل باستمرار مع هيئة الأرصاد.

الصحة العالمية: 43.6%؜ من الرجال فى مصر مدخنون

أطلقت اليوم وزارة الصحة والسكان، بالتعأون مع الأمم المتحدة مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ٢٠٣٠، لدعم الجهود المصرية فى تعزيز وتفعيل تطبيق إجراءات مكافحة التبغ التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن حول إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030، أن معدل انتشار التدخين فى مصر من أعلى المعدلات فى منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم، وتابع: أوضحت المسوحات القومية فى عام ٢٠١٧ أن حوإلى ربع الشعب المصرى من المستخدمين للتبغ ٢٢.٨٪؜.

الإسكان تعلن تسليم 360 وحدة بمشروع "دار مصر" بالعاشر 2 ديسمبر المقبل

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم 2 ديسمبر المقبل، فى تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى

شهد ألفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام مقلدات الرماية " المايلز " ، يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتإلى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة .

اجتماع لصندوق النقد نهاية ديسمبر المقبل لبحث صرف الشريحة الخامسة لمصر

يجتمع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أوآخر شهر ديسمبر المقبل لبحث صرف الدفعة الخامسة لمصر من قرض الصندوق الموقع فى نوفمبر 2016.

وقال چيرى رايس المتحدث الرسمى بإسم صندوق النقد الدولى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى نهاية ديسمبر لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه صندوق النقد؛ وفقا لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته ١٢ مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.