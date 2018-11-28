شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمين" تنظم قافلة طبية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قافلة طبية مجانية للكشف المبكر عن مرض فيروس سى والأمراض غير السارية؛ وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعنوان "100 مليون صحة" . وأكد "الزناتى" أن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبى على العاملين بالنقابة، وسيتم تقديم العلاج بالمجان للحالات المصابة من قبل وزارة الصحة . وأضاف نقيب المعلمين أن ذلك يأتى فى إطار قيام النقابة بدورها المجتمعى والتواصل الدائم مع العاملين بالنقابة وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

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