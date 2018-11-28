شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعمتد إنشاء 8 جامعات تكنولوجية والمرحلة الأولى بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، اهتمام القيادة بدعم التعليم الفنى، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الجامعات التكنولوجيا الجديد سيساعد فى تنظيم عمل المعاهد الفنية التابعة للحكومة والتى تصل إلى 45 معهدا.

جاء ذلك اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستماع إلى عدد من الخبراء والمختصين المهتمين بالتعليم الفنى والتكنولوجى لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأضاف عبد الغفار، أن تلك المعاهد تواجه مشكلة أساسية ممثلة فى عدم وجود كيان يديرها، لاسيما وأنها تابعة لإدارة بالوزارة على خلاف الوضع فى الجامعات التى يكون لها رئيس للجامعة ونوابه مما يسهل طريقة علمها قائلا: "الجامعات لها صاحب."

ولفت عبد الغفار، إلى قيام الوزارة باعتماد إنشاء 8 جامعات على أن ينضم إليها المعاهد الفنية التابعة للوزارة البالغة 45 معهدا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل إنشاء ثلاث جامعات وهى جامعة القاهرة الجديدة وجامعة بنى سويف وجامعة قويسنا وذلك لخدمة قطاعات الصعيد والقاهرة والدلتا، وسيتم بدء الدراسة فى تلك الجامعات خلال سبتمبر 2019 حل الانتهاء مكن كافة الاستعدادات الخاصة بها.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى حرص الوزارة تطبيق التجربة الألمانية لاسيما أن النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد الألمانى يعود إلى نجاح التعليم الفنى بها، حيث أن الجامعات التكنولوجيا والتطبيقية فى ألمانيا تمثل ثلثى عدد الجامعات بينما تمثل الجامعات الثلث الأخر متابعا: "نأمل أن نحقق طفرة فى الجامعات التقنية فى مصر ".

وأشار عبد الغفار، إلى الاتفاق مع الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لبرلين إنشاء هيئة للاعتماد للجودة مماثلة للموجودة فى المانيا وذلك لتقييم طلاب التعليم الفنى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.