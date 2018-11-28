أخبار مصر | مؤتمر صحفي بالحكومة غدا للإعلان عن المرحلة الثانية من "١٠٠ مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفي بالحكومة غدا للإعلان عن المرحلة الثانية من "١٠٠ مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مؤتمر صحفى ظهر غد الخميس بمقر مجلس الوزراء بحضور وزراء التعليم والتعليم العالى والصحة وعدد من المسئولين للاعلان عن اطلاق وتفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، لعلاج مرضى فيروس سى والامراض غير السارية

ومن المقرر ان يتم الاعلان خلال المؤتمر عن حصر نهائى لما تم انجازه فى المرحلة الاولى من مبادرة ١٠٠ مليون صحة .