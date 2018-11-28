أخبار مصر | ننشر حركة قطارات البضائع العامة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حركة قطارات البضائع العامة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 قطار لنقل الغلال والحبوب.

وأضاف البيان أنه وصل فى الساعه 1600 من مساء أمس القطار رقم 2449 وقام بتحميل 1351 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 2000 من مساء أمس ووصل في الساعة 1900 من مساء أمس القطار رقم 3290 وقام بتحميل 1349 طن من القمح وغادر في تمام الساعة 0100 من صباح اليوم ووصل في الساعة 0200 من صباح اليوم القطار رقم 3193 وقام بتحميل 1225 وغادر في تمام الساعة 0600 من صباح اليوم