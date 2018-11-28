أخبار مصر | حلقات نقاشية وورش عمل بمؤتمر "العمال والتنمية" في الغردقة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلقات نقاشية وورش عمل بمؤتمر "العمال والتنمية" في الغردقة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر "العمال والتنمية"، التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، بمدينة الغردقة وبحضور نحو 200 نقابي من هيئات المكتب التابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية.

وقال مجدى البدوى إن الهدف الاساسي من تنظيم هذا المؤتمر هو عمل حلقات نقاشية يتم طرحها ومناقشة أغلب المشاكل التى تواجه اللجان النقابية والنقابين ومحاولة وضع بعض الحلول لحل ومواجهة هذه المشاكل .

وأضاف " البدوي" ، أن النقابة العامة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وضعت على عاتقها تطوير دور العمال في المرحلة المقبلة وذلك في إطار التنمية المستدامة، من أجل دفع عجلة الإنتاج مستندا على موقف العمال الدائم على مر العصور فى الوقوف خلف القيادة السياسية ، مضيفا ان العمال هم أساس نجاح وبناء الاقتصاد القومى .