أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على تفعيل قرار "معيط" بشأن تحصيل المستحقات والضرائب والجمارك إلكترنيا في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على تفعيل قرار "معيط" بشأن تحصيل المستحقات والضرائب والجمارك إلكترنيا في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء، عن موافقه على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 1/1/2019.

ويأتي ذلك فى إطار سعى وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أيًا كانت قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.