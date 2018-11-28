أخبار مصر | "نفسي بنتي تتعلم يا دكتور طارق".. قصة طالبة كفيفة رفضتها المدارس الحكومية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نفسي بنتي تتعلم يا دكتور طارق".. قصة طالبة كفيفة رفضتها المدارس الحكومية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أنا بس عايزة بنتي تتعلم بدل ما سنين عمرها بتروح منها.. ومش معنى إن ليها ظروف خاصة تتحرم من التعليم.. نفسي بنتي تتعلم يا دكتور طارق".. بهذه الكلمات وبقلب يملؤه الوجع وجهت والدة الطالبة حبيبة محمد سعد البالغة من العمر 8 سنوات حاليًا رسالة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لضمان حق إبنتها فى التعليم حيث أنها تعاني من مشكلة فى الحركة بالإضافة إلى أنها كفيفة.

وقالت والدة حبيبة لـ"الخليج 365" إنها من الشرقية وفى صيف عام 2017 ذهب إلى مدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق ولكن قد رفضت المدرسة استقبالها بسبب أن يوجد لديها مشكلة فى الحركة، وقالت لها إدارة المدرسة أنها من الممكن أن تقدم لها فى عام 2018 لأن من الممكن حينها أن تكون تحسنت أو من الممكن أن تلتحق بفصول متعددي الإعاقة.

وأضافت أنه في صيف 2018 ذهبت للتقديم لها فى المدرسة وقالوا لها: "لا مستحيل ناخدها.. استنى فصول متعددى الإعاقة"، مؤكدة أنها قد ذهبت فى شهر 6 لهذا العام للتقديم فى فصل متعددي إعاقة ولكن دون جدوى، وأشارت أنها نقلت السكن من الشرقية إلى الجيزة لكى تلتحق بفصل متعددي الاعاقة بمدرسة النور فى شارع جامعة الدول بالمهندسين ولكن لم يتم إلحاقها لانه لم يتم الانتهاء من الفصل حتى الآن أيضًا، قائلة: "أنا يأست فرجعت بلدى تانى مكسورة الخاطر علشان بنتى كفيفة وعندها إعاقة حركية".

وأضافت فى تصريحاتها: "إبنتى الآن تمت الـ 8 سنوات دون تعليم وإذا كبرت زيادة لن يتم قبولها بأى مدرسة وسنين عمرها بتتسرسب منها سنة وراء الثانية.. نفسي بنتى تتعليم.. مش ذنبها إنها عندها ظروف خاصة".