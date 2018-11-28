أخبار مصر | "عمال مصر" يجددون وقوفهم مع فلسطين ويطالبون التضامن مع دعوة التوقف عن العمل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر" يجددون وقوفهم مع فلسطين ويطالبون التضامن مع دعوة التوقف عن العمل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمال مصر ومنظماتهم النقابية على مواصلة العمل والوقوف بجانب عمال وشعب فلسطين فى نضالهم الوطنى ضد العدوان الإسرائيلى حتى يتحقق لهم النصر المبين وإقامة دولتهم الفلسطينية على ترابها الوطنى.

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيانه اليوم التضامن مع الدعوة التى اطلقها الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بالتوقف عن العمل فى أنحاء الدول العربية يوم 29 نوفمبر الحالى للتضامن مع العمال الفلسطينيين داخل الأراضى العربية المحتلة واسترداد حقوقهم المسلوبة.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التمسك بقراراته السابقة وقرارات الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الرافضة لإقامة أى نوع من العلاقات مع اتحاد عمال الكيان الصهيونى الذى يستمر مع حكومته فى تصعيد هذه الانتهاكات التى حرمتها الشرائع السماوية والأعراف الدولية.

كما جدد الاتحاد العام ادانته للاعتداءات العدوانية الوحشية المتكررة على قطاع غزة فى محاولة بائسة لإرغام الشعب الفلسطينى على التوقف عن النضال الوطنى ويجدد الاتحاد العام ادانته لسياسة الاستيطان الاسرائيلى.

ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كافة الاتحادات والمنظمات الاقليمية والدولية بالتضامن مع عمال وشعب فلسطين والدعوة للتوقف عن العمل تعبيرا عن وحدة العمال حول العالم.