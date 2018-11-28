مصر | ننشر تقرير الأدلة الجنائية عن الحرائق والمفرقعات في محاكمة 4 متهمين بـ "إرهاب كنتاكي بالهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تقرير الأدلة الجنائية عن الحرائق والمفرقعات في محاكمة 4 متهمين بـ "إرهاب كنتاكي بالهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت النيابة العامة أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، خلال جلسة محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، صورة تاريخ ميلاد باسم حسان حسنين محمد الجبري محل الميلاد الجيزة الهرم وتاريخ الميلاد 2 يوليو 1997 والشهادة منسوبة لقطاع الأحوال المدنية.

وكما قدمت النيابة صورة ضوئية من تقرير الإدارة العامة للتحقيق والأدلة الجنائية إدارة الحرائق والمفرقعات تضمن أنه بتاريخ 9 يناير 2015 تفيد انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق بمحل كنتاكي وتحرر عن الواقعة محضر جنح القسم 2015.

وبالانتقال تبين أن الحريق شب بمطعم كنتاكي وعدد 3 دراجات بخارية للمطعم وأفاد المدعو أحمد زكي إبراهيم مدير المطعم بأنه في حوالي الساعة الثامنة مساء يوم الواقعة وأثناء سير العمل فوجئ بمجموعة من الأشقياء وأطلقوا الأعيرة النارية.

وأورد التقرير أنه قام بفحص عينات الحرق لبيان ما تحوي على مواد قابله للاشتعال من عدمه وخلصت إلى أن جركن البلاستيك يحتوي على مادة بترولية معدة للاشتعال بينما محتويات مخلفات الحريق والمساحات القطنيه خالية من أية مواد مشتعلة.

وكما انتهت إلى أن الحريق شب نتيجة اشتعال مصدر حراري سريع الاشتعال وأن الآثار الموجودة بمكان الحادث طلقات الخرطوش.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فؤاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجني عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي .

وترجع واقع القضية في 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وما ان أبصروا المجني عليه حتى اعتدوا عليه بما في حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي .

