مصر | إخماد حريق بمنزل مهجور في الجمالية دون وقوع إصابات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق بمنزل مهجور بمنطقة الجمالية، بدون وقوع إصابات. وتلقت غرفة عمليات الحماية بالقاهرة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل منزل مهجور بالجمالية، وعلى الفور أمر اللواء اسامة فاروق مدير الإدارة الدفع بـ٣ سيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق التهم نشب بمخلات داخلة وتم إخماده دون وقوع إصابات.

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