مصر | ثاني جريمة خلال أسبوع...عامل يعتدي بالضرب على والده حتى الموت بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثاني جريمة خلال أسبوع...عامل يعتدي بالضرب على والده حتى الموت بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة إمبابة واقعة ماساوية عندما أقدم عامل على قتل والده المسن بسبب خلافات مالية بينهما وتم ضبطه وأحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس المباحث مفادة تلقية بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بإحدى الشقق وبالانتقال والفحص عثر على جثة مسن مصاب بكدمات وآثار اعتداء بالضرب، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجله بسبب خلافات مالية وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت منطقة إمبابة شهدت أيضا منذ أسبوع جريمة قتل أخرى أقدم فيها أمين شرطة مفصول على قتل والده بطريقة بشعة.