مصر | مباحث التموين تضبط 4 أطنان جبن منتهية الصلاحية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط حوالي 4 أطنان جبن أبيض متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، داخل ثلاجة غير مرخصة بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية. ووردت معلومات للواء أنور السعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين مفادها قيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل اول بحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك البشري، وإعادة توزيعها مرة أخري محققا أرباح مادية طائلة. وبالتأكد من صحة المعلومات تم إعداد قوة ومداهمة الثلاجة المشار إليها وضبط داخلها 3.960 طن سلع غذائية " جبن ابيض "معبأة داخل عبوات غير صالحة للأستهلاك الادمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



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