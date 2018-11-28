مصر | استمرار حبس حفيد طلعت حرب بتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس حفيد طلعت حرب بتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهره استمرار حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات كما وجهت لهم النيابة تهمة إتلاف ممتلكات خاصة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 19064 لسنة 2018 جنح مصر القديمة، نشوب خلاف بين المتهمين وأحد الأشخاص على فيلا بشارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل بمصر القديمة.

ومن جانبه قال محمد حشمت المحامي دفاع المتهم تامر سمير طلعت حرب، إن موكله حفيد شرعي للاقتصادي طلعت حرب، وأنه أثناء تسليم الفيلا محل الخلاف والتي آلت إلى موكلي عن طريق الميراث من هدى طلعت حرب، فوجئوا بوجود أحد الأشخاص داخل الفيلا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعدي 6 أشخاص عليه، أثناء تواجده بفيلته بمنطقة المنيل، مدعين وراثتها عن جدتهم ابنة طلعت حرب.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقاات.