شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتدريب أعضاء هيئة تدريس جامعة بني غازي بـ«طب الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفاخري رئيس جامعة بنغازي الليبية والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، لبحث إمكانية التعاون من خلال مذكرة تفاهم مشتركة لابتعاث وتدريب شباب أعضاء هيئة التدريس الليبين بكلية الطب بالإسكندريه.

وأشار «الكردي»، خلال اللقاء إلى ريادة جامعة الإسكندرية في تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة، وذلك على مستوى الجامعات المصرية، ووجود مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الذي يوفر حزمة من الحقائب التدريبية لجميع أعضاء هيئة التدريس لتأهيلهم أكاديميا وإداريا للمهام العلمية والإدارية المختلفة، بالإضافة إلى المجلس الطبي الذي يضم كافة الممثلين عن كافة القطاعات الطبية على مستوى الجامعة بهدف تحقيق التكامل بينهم، ورفع مستوى الكفاءات الطبية بالجامعة عن طريق التدريب المستمر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بيرسون البريطانية.

ورحب رئيس الجامعة باستقبال طلاب ليبيين لدراسة الماجستير بكليه طب الإسكندرية، والتدريب بنظام Shadow System بكلية الطب جامعة الإسكندرية والمستشفيات الجامعية والحصول على شهادة معتمدة في نهاية التدريب.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية.