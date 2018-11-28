شكرا لقرائتكم خبر عن شحن 4000 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصول السفينة «سكوت هامبورج» التي ترفع علم مالطا إلى ميناء غرب بورسعيد لشحن 4000 طن صودا كاوية من الميناء. وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن إدارة الموانئ تقوم بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة وعمليات الشحن على الأرصفة.

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