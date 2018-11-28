شكرا لقرائتكم خبر عن أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل الأنبا مرقس أسقف شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أمين عام ⁧‫رابطة العالم الإسلامي،‬⁩ الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى،‬⁩ في مكتبه بالرياض، الأربعاء، نيافة ⁧‫الأنباء مرقس،‬⁩ أسقف عام شبرا وتوابعها، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقد تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وفد سفارة جمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية بالمملكة العربية ⁧‫السعودية‬⁩.