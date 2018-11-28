شكرا لقرائتكم خبر عن أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل الأنبا مرقس أسقف شبرا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، الأربعاء، نيافة الأنباء مرقس، أسقف عام شبرا وتوابعها، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقد تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وفد سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية.
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