شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الفيوم»: صرف «حصص تموينية» لتلاميذ المدارس المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد فتحي عبدالتواب- مسؤول الدعم الفني بالإدارة التعليمية بمركز طامية في محافظة الفيوم، عن أن هناك تنسيقًا كاملا مع وزارة التعليم فيما يخص تلك المدارس المجتمعية، فالمناهج الدراسية هي نفس المناهج الدراسية بمدارس الحكومة؛ لكن مع اختلاف التركيز على النشاط الحر في مواد اللغة والعلوم وتركهم يصممون أدواتهم التعليمية بأنفسهم».

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش جولة بالمحافظة، الأربعاء، أنه بالتنسيق مع وزارة التعليم، يتم أيضًا صرف تغذية مدرسية للتلاميذ، تكون في شكل كروت كالبطاقات التموينية يصرفونها من «البقال التمويني» فيها أرز وسكر ومكرونة شهريًا كوسيلة من وسائل الدعم والتحفيز على الاستمرار في الدراسة.

وأشار إلى أنه يتم توفير تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك عن طريق إدخال برامج الدمج التكنولوجي بما فيها برامج الإنترنت وتدريبهم على إنشاء صفحات على فيسبوك للتواصل مع المعلمات والميسرات التعليميات، بالإضافة إلى نظام زيارات ورحلات مدرسية مستمرة.

ورغم كل ما سبق، إلا أن المدارس المجتمعية لا تزال تواجه مشكلة خطيرة، تتمثل في أنها حتى الآن مخصصة للمرحلة الابتدائية فقط وليس لدى مؤسسة مصر الخير الإمكانيات لفتح فصول للإعدادي ومن ثم الثانوي؛ لأن العام الماضي تم تخريج أول دفعة من الصف السادس الابتدائي وبعضهم التحق بمدارس في قرى مجاورة لكنها تبعد ما لا يقل عن 10 كيلومترات والبعض الآخر آثرت أسرهم على بقائهم في بيوتهم لـ«تعود ريما لعادتها القديمة».

وقالت أمل قاسم، مسؤول التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير في محافظة الفيوم، إنها واحدة من أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية؛ لكنهم نجحوا في إنشاء 83 مدرسة مجتمعية وبعض المدارس تبدأ بفصل واحد وصولا إلى أربعة فصول دراسية في كل صف دراسي تبعًا للمسح الشامل واحتياجات كل منطقة.

وناشدت «قاسم» المجتمع المدني ورجال الأعمال بالمساهمة في مساعدة هؤلاء الأطفال، عبر إنشاء 83 مدرسة إعدادي ومثلها ثانوي ليلتحقوا بها بعد انتهاء مرحلة الدراسة الابتدائية، والمساعدة في إنشاء مدارس أخرى بالمناطق التي لا تستطيع «مصر الخير» الوصول إليها.

وأضافت: «هناك قرية تدعي قرية الخضر تبعد 150 كيلومترًا عن مدينة الفيوم، وليس بها فصل واحد ومعظم أبنائها متسربين من التعليم، ويتم فتح الباب للالتحاق بالمدارس عن طريق الإعلان في القرى والعزب عبر ميكروفونات المساجد وقيادات القرى».