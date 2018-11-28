شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك بأسوان (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك المستخدمة في نقل الركاب بأجر والثابت تاريخ شرائها قبل الأول من ديسمبر 2018 وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية المقررة وذلك من أجل تحقيق السيطرة والقضاء على الفوضى والعشوائية في الشوارع الرئيسية، بجانب الحد من السلبيات والجرائم التي تقع بسبب قيادة صغار السن لهذه المركبة.

وقال «إبراهيم» إنه تم إصدار قرار من المحافظة ببدء تلقى وحدات المرور في المراكز والمدن لطلبات ترخيص التوك توك من المواطنين في إطار الضوابط والشروط المحددة وطبقا لقانون المرور.

وأشار العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة مرور أسوان، إلى أنه سيتم البدء في ترخيص التوك توك على أن يكون قائد المركبة قد وصل للسن القانونية حتى يتمكن من استخراج رخص القيادة من وحدات المرور في المراكز والمدن بحيث لن يسمح بقيادتها لأقل من 21 سنة لمن دون هذه السن، بجانب عدم وجود أي أحكام جنائية عليه، بالإضافة لحصوله على دورة توعية عن قواعد وأحكام وقوانين المرور لمدة 2 – 3 أيام في إدارة المرور، وقيامه بسداد الرسوم والضرائب والتأمينات المقررة للترخيص.

وأوضح أنه سيتم تحديد خطوط السير لمركبات التوك توك في الشوارع الداخلية والأحياء السكنية والقرى والمناطق النائية وليس الطرق الرئيسية من خلال إدارة المواقف بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى ستقوم أيضاً بتحديد التعريفة المقررة لها ويتم الالتزام بها وفى حالة مخالفتها سوف يتعرض للمسألة القانونية.

وأضاف مدير المرور أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال قيادة أي شخص للتوك توك بدون وجود رخصة تسيير، حيث سيتم عرضه على النيابة العامة والتى ستتخذ إجراءاتها طبقاً للقانون سواء بالحبس أوبالغرامة المالية، مع مصادرة وحجز المركبة لحين تنفيذ قرار النيابة وتوفيق أوضاعها.

محافظ أسوان يقر ترخيص التوك توك

محافظ أسوان يقر ترخيص التوك توك