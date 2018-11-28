شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: افتتاح مشاريع إسكان لقاطني العشوائيات الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة افتتاح العديد من مشاريع الإسكان ومنها مشروع إسكان «الأسمرات 3»، ومشروع إسكان «المحروسة 1و2» خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء أنه سيتم تخصيص وحدات هذه المشروعات إلى قاطني الأماكن العشوائية، ومن المشروعات المقرر افتتاحها أيضا مشروع «أهالينا» بمدينة السلام- أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تقيمها المحافظة خصيصاً لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية بجانب مشروع روضة السيدة زينب- تل العقارب سابقا- بالإضافة إلى مشروعات أخرى جديدة سيتم افتتاحها خلال شهور قليلة من الآن، مثل إسكان مدينة بدر والخيالة.

وقال إن هذه المشاريع تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير حياة آمنة للمواطن وتحقيق نقلة حضارية، ولفت المحافظ إلى الأعمال الجارية لتطوير الطرق بنطاق حي السلام أول وأهمها طريق ترعة الطوارئ والذي استحدثته المحافظة كمحور مروري مهم بعرض 90 مترا يربط ما بين عين شمس ومدينة السلام موازياً لمحور جسر السويس.