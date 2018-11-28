شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل سفير كوريا الجنوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد يوون يوا تشول، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، أن التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية لتشمل التعاون البناء في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والرياضية، ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر بشكل كبير لتوفر الآلاف من فرص العمل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في بنى سويف والعاشر من رمضان.

وأضاف السفير الكورى، خلال لقائه والوفد المرافق له، مع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، سيساهم في فتح المجال لجذب الشركات الكورية للاستثمار حيث ستقوم السفارة بالتنسيق مع المحافظة لنشر وتسويق الفرص الاستثمارية بين الشركات الكورية لطرح منتجاتها في الأسواق المصرية والإفريقية.

وأشار إلى أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان يعد بمثابة جسر حيوى لتطوير العلاقات بين البلدين. من جهته، أكد محافظ أسوان على تطلع المحافظة لزيادة حجم الاستثمارات الكورية في أسوان وخاصة أنه مخطط إنشاء 3 مناطق استثمارية وحرة ولوجستية تضم مختلف الصناعات والمنتجات المحلية، علاوة على توافر شبكة الطرق البرية المتوافرة باعتبارها بوابة مصر على إفريقيا وعاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

السفير الكورى خلال لقائه مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان

السفير الكورى خلال لقائه مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان

السفير الكورى خلال لقائه مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان

وأضاف «إبراهيم» أنه سيتم إمداد السفارة الكورية بخريطة المشروعات والفرص الاستثمارية لتسويقها ونشرها بين الشركات الكورية سواء في مجالات الطاقة أوالصناعات التعدينية والمحجرية والسمكية، لافتاً إلى ترحيب المحافظة بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المقاصد السياحية للأصدقاء الكوريين، كما تم اختيارها من ضمن أفضل 15 مقصد سياحى عالمى وذلك في ظل حالة الاستقرار والأمان، بجانب التنوع في الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أوسفارى وصيد.

وقدم المحافظ شكره للسفير الكورى لحرصه على زيارة محافظة أسوان لتحقيق المزيد من مشروعات التعاون بين البلدين والتى كان من بينها افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان، بجانب رعاية لعبة التايكوندو بنادى أسوان الرياضى، موجهاً الدعوة للسفير الكورى بحضور مهرجان تعامد الشمس على معبدى أبوسمبل في فبراير القادم.