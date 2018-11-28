شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في «الصحفيين» لتأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين عن استياءه من تأخر وصول بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر نوفمبر المخصص للصحفيين بالصحف الخاصة والمستقلة والحزبية ويصرفونه من النقابة.

وقال «شبانة»، إن النقابة تعاني منذ أن تحول بدل التدريب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث كانت الأمور أسهل كثيرا وقت أن كان تابعا للهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف أمين صندوق النقابة، أنه بعد مرور شهرين من انتقال البدل للمجلس لا تزال المعاناة مستمرة رغم اتصالاته المستمرة بمسؤولي المجلس لتسهيل مهمتهم وأنه ولأول مرة تقوم المؤسسات القومية بصرف البدل قبل النقابة وهو ما لم يحدث من قبل أبدًا.

وأشار «شبانة»، إلى أن المجلس الأعلى لتتظيم الإعلام هو مجرد ناقل للأموال من وزارة المالية إلى نقابة الصحفيين والأمور لا تحتاج كل هذا التأخير فضلا عن أن الصحفيين كذلك ليس بمقدورهم أن يتحملوا هذا الروتين.