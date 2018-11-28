شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المؤتمر العربى الثانى للنباتات الطبية والعطرية بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم أمس المؤتمر العربي الثاني للنباتات الطبية والعطرية أعماله في مدينة العين السخنة بجمهورية مصر العربية والذي تم تنظيمه تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالمشاركة مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.

وفى بيان صادر اليوم عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية، جاءت توصيات المؤتمر طبقاً للبيان محددة وتستحق التنفيذ والمتابعة واتفق عليها أكثر من 80 باحث وعالم وخبير عربى فى المجال والتوصيات هى إنشاء تحالف عربي خاص بالنباتات الطبية والعطرية يكون تحت مظلة جامعة الدول العربية وبتمويل من صندوق عربي يتم انشاءه وتشارك فيه كل الدول العربية، واقتراح مشاريع بحثية عربية مشتركة تحت مظلة رابطة النباتات الطبية والعطرية، كما أوصي المؤتمر بإنشاء بنك عربي لحفظ المصادر الوراثية، وتشكيل مجلس أعلي للنباتات الطبية والعطرية علي مستوي الِدول العربية لتولي وضع السياسات العامة للنهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلي العمل علي اصدار فارما كوبيا عشبية لكل بلد عربي أسوة بما هو موجود في الدول المتقدمة، وتبادل عينات معشبية للنباتات الطبية والعطرية لإثراء المعشبات العربية، والتركيز علي التوسع في انشاء المحطات التجريبية لزراعة وانتاج وتصنيع النباتات الطبية للحصول علي منتجات ذات قيمة مضافة، إلي جانب استخدام التقنيات الحديثة في زراعة وانتاج النباتات الطبية مثل زراعة الأنسجة والتقنيات الحديثة في استخلاص هذه النباتات مثل الموجات فوق الصوتية والموجات القصيرة صديقة البيئة.

وقد احتفل المؤتمر العربي الثاني للنباتات الطبية والعطرية بجمهورية مصر العربية بتكريم العالمة الجليلة الدكتورة فايزة حموده تقديراً لعطاءها المتميز على مدار أكثر من نصف قرن فى مجال بحوث النباتات الطبية، والدكتور فايزة حموده من أعلام العالم العربى فى مجال تخصصها ولها مدرسة علمية رصينة بالمركز القومى للبحوث بجمهورية مصر العربية وحاصلة على جائزة النيل من أكاديمية البحث العلمى وكرمها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم عام 2017 ومنحها وسام الدولة