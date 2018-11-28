شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يعلن تضامنه مع عمال فلسطين ضد الممارسات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اتحاد عمال مصر ومنظماتهم النقابية على مواصلة العمل والوقوف بجانب عمال وشعب فلسطين فى نضالهم الوطنى ضد العدوان الإسرائيلى حتى يتحقق لهم النصر المبين وإقامة دولتهم الفلسطينية على ترابها الوطنى.

وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيانه اليوم التضامن مع الدعوة التى أطلقها الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بالتوقف عن العمل فى أنحاء الدول العربية يوم 29 نوفمبر الحالى للتضامن مع العمال الفلسطينيين داخل الأراضى العربية المحتلة واسترداد حقوقهم المسلوبة.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التمسك بقراراته السابقة وقرارات الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الرافضة لإقامة أى نوع من العلاقات مع اتحاد عمال الكيان الصهيونى الذى يستمر مع حكومته فى تصعيد هذه الانتهاكات التى حرمتها الشرائع السماوية والأعراف الدولية.

كما جدد الاتحاد العام إدانته للاعتداءات العدوانية الوحشية المتكررة على قطاع غزة فى محاولة بائسة لإرغام الشعب الفلسطينى على التوقف عن النضال الوطنى ويجدد الاتحاد العام إدانته لسياسة الاستيطان الإسرائيلى.

وناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كافة الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية بالتضامن مع عمال وشعب فلسطين والدعوة للتوقف عن العمل تعبيرا عن وحدة العمال حول العالم.