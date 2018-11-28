شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 1/1/2019. يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أيًا كانت قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.



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