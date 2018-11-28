مصر | حبس عامل لارتكابه أفعالا فاضحة في الطريق العام بالمنصورة: تعرى أمام الطالبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عامل لارتكابه أفعالا فاضحة في الطريق العام بالمنصورة: تعرى أمام الطالبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أول المنصورة ، تحت إشراف المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تم توجيه تهمة ارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام والتعري أمام المارة، وذلك أثناء خروج فتيات وطالبات الجامعة، في شارع كلية الآداب والتابع لدائرة قسم المنصورة.

وأكد اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية بأنه تلقى إخطار من قبل مدير مباحث الدقهلية، اللواء محمد شرباش يفيد بوصول بلاغ إلى السلطات من شخص يدعى "أحمد أ. أ"، 20 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم أنه شاهد شخصًا داخل سيارته حال "إخراج عضوه الذكري" أثناء مرور الفتيات في الشارع بجوار السيارة، وحال معاتبته له ونهيه عن فعل ذلك تعدى عليه بالسب والشتم، وهو الأمر الذي أدى إلى مشادة ومشاجرة بينهما أمام المارة.

وعلى الفور صدرت التعليمات بانتقال رجال الأمن والشرطة إلى هناك، وقد تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم، والذي يدعى "محمد. ا" 34 سنة عامل، واعترف بارتكاب الواقعة مدعيًا مروره بحالة نفسية سيئة قد أدت إلى عدم شعوره بما فيه في الوقت الحالي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.