مصر | قبل توزيعها على الأسواق.. ضبط 15 طن أحشاء حيوانية متعفنة في الخانكة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل توزيعها على الأسواق.. ضبط 15 طن أحشاء حيوانية متعفنة في الخانكة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط 15 طن أحشاء حيوانية متعفنة وفاسدة قبل توزيعها على الأسواق.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام مالك مخزن غير مرخص لتجهيز وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة، بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية الأحشاء الداخلية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة تمهيدا لتجهيزها واعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة بدون أي بيانات لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، ومعرضا صحتهم وحياتهم للخطر، بهدف تحقيق ارباح غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، قامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجنة من مفتشي الطب البيطرى (إدارة التفتيش على اللحوم ) ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة المخزن المتحري عنه أسفرت عن ضبطه، وضبط كمية قدرها 15 طن سلع غذائية " احشاء حيوانات داخلية " غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الفارغة غير مدون عليها اية بيانات لزوم التعبئة.

وقدمت اللجان المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن المضبوطات جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة والملمس ومن المرتجعات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وأوصت اللجنة بإعدامها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء أنور السعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين.