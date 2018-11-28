مصر | المشدد 6 سنوات لعاطل خطف طفلة بدار السلام

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "نسيم.ف" بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة بدار السلام. صدر الحكم برئاسة المستشار علي النمر، وعضوية المستشارين محمد حسني العالم وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر شريف محمد وخالد شعبان. وأسندت النيابة العامة، للمتهم "نسيم فاروز"، تهمة خطف المجني عليها "شروق محمد" بالإكراه بأن اصطحبها عنوة إلى أحد الأماكن النائية قاصدا من ذلك قطع الصلة بينها وبين ذويها حال كونها تبلغ من العمر ستة أعوام.



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