مصر | السيطرة على حريق محول كهرباء بحدائق الأهرام دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق محول كهرباء بحدائق الأهرام دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق بمحول كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمحول كهرباء في حدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.