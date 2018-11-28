مصر | تجديد حبس 6 متهمين في واقعة خطف "طفل مدينة نصر"

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قررت نيابة أول مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 6 متهمين في واقعة خطف طفل مدينة نصر، بتحريض من والده المتهم الهارب، وإخلاء سبيل 4 آخرين بكفالة مالية.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة أول مدينة نصر من "عندليب.م.ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها عودة ابنها "آسر أ.ن"، 4 سنوات، من مدرسته بدائرة القسم برفقتها والدتها وشقيقتها أمام سكنها، قام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين، بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء، وعصى خشبية واستعرضوا القوة، وإحداث حالة من الرعب والفزع، وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت المُبلغة طليقها "أحمد.ن.ب" 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وتم تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان خطف طفل من أتوبيس مدرسة أمام أهله، وأشيع بين المواطنين بمطالبة الخاطفين فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، ما أدى إلى إحجام بعض الأسر عن ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.

وتم تشكيل فريق برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين من خلال الفحص صحة الواقعة وسابقة حصول المُبلغة على حكم قضائي من محكمة الأسرة بإثبات حضانتها لابنها مع عدم تعرض طليقها لها.

وأسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة، طليق المُبلغة بالاشتراك مع 12 شخصًا آخرين، وهم كل من والد طليق المبلغة "نبيل.ب.أ"، 64 سنة، بالمعاش، شقيقة طليق المبلغة نورهان، 32 سنة، ربة منزل، خال طليق المبلغة "طارق. ح.م"، 65 سنة صاحب مصنع ملابس، ابن خال طليق المبلغة "أحمد. ط"، 28 سنة موظف، ابن خال طليق المبلغة "عمرو.ط"، 23 سنة طبيب مقيم بدائرة قسم الوايلي، "بيتر.م.م"، 37 سنة مقيم بدائرة قسم الزيتون، "رجائي. ع.أ" 34 سنة مدرب كمال أجسام مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والمحكوم عليه في قضية ضرب بقسم الزيتون بالحبس 3 أشهر، "خالد.ع.ج" 27 سنة، "محمد.ع.ج" 21 سنة حاصلين على دبلوم ويقيمان بدائرة قسم المرج، "السيد.ج.م"، 51 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، "إبراهيم.م.س"، 25 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم الظاهر، و"أشرف.س.م" 26 سنة بائع ومقيم بدائرة قسم الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبي الواقعة عدا السادس، وطليق المذكورة الذي تبين سفره وبرفقته ابنه إلى إحدى الدول الأجنبية في اليوم التالي لارتكاب الواقعة.