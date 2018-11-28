مصر | "الجنح" تأمر بعرض مقتحم كنيسة عين شمس على مستشفى الأمراض النفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجنح" تأمر بعرض مقتحم كنيسة عين شمس على مستشفى الأمراض النفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح عين شمس، عرض المتهم باقتحام كنيسة عين شمس حاملًا لسيخ حديد وإصابة شخصين على مستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف عليه.

وكانت قد حددت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، جلسة 28 نوفمبر، لأولى جلسات محاكمة المتهم بمحاولة اقتحام كنيسة، حاملًا سيخ حديد وإصابة شخصين، أمام محكمة الجنح.

وزعم المتهم في تحقيقات النيابة، إنه شاهد المهدي المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أي جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمي إلى فصيل إرهابي.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس، تلقت بلاغًا من الأهالي بمحاولة أحد الأشخاص ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.