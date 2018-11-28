مصر | ضبط 43 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 43 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة ضبط 43 متهما "43 اتجار" بحوزتهم 2435 جرام حشيش، 113 جرام هيروين، 757 قرصا مخدرا، 525 جرام الأستروكس، 30 جرام أفيون، وفي مجال قضايا الأسلحة ضبط 13 متهما "13 قضية دفاع" بحوزتهم 4 فرد محلي الصنع، 4 طبنجات، و12 طلقة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

