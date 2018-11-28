مصر | القبض على 44 سائقا مخمورا أعلى الطرق السريعة

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وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بمختلف المحافظات. و أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (5840) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2133) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (44) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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