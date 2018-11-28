مصر | مشادة بين طالب وكهربائي في حفل عرس تنتهي بـ4 مصابين بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادة بين طالب وكهربائي في حفل عرس تنتهي بـ4 مصابين بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشاجرة بين طالب وكهربائي في حفل عرس انتهت بإصابة 4 أشقاء بطلقات نارية، بالقليوبية وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمين.

وتلقى مركز شرطة الخانكة إخطارا من مستشفى السلام العام بوصول "أحمد. ن. ع" منجد ( مصاب برش خرطوش بالعين ) وأشقائه "حسين. ن. ع" كهربائي (مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى )، "محمد. ن. ع" عامل ( مصاب برش خرطوش بالرأس )، و"بدر. ن. ع" عامل ( مصاب برش خرطوش بالقدم ).

وعلى الفور انتقلت مباحث المركز، وبسؤال المصابين اتهموا "مجدي. م. ع" مقاول معماري، وشقيقه، "عبدالرحمن. م. ع" طالب، ونجل الخامس "عمر. م. م" بدون عمل وجميعهم مقيمين بحي الزهور- القلج - دائرة المركز، بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة نارية وإحداث ما بهم من إصابات.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الثاني والسادس أثناء تواجدهما بحفل عرس السابع، وتم إنهائها بمعرفة الأهالي في حينه، لكن في وقت لاحق توجه المشكو في حقهم لمنزل المصابين وبحوزة الخامس بندقية خرطوش، وقام بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، محدثًا ما بهم من إصابات، وكذا إحداث بعض التلفيات بزجاج شرفة منزلهم، وفروا هاربين.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الخامس أنه مطلق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم وإحداث ما بهم من إصابات، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم ( بندقية خرطوش، و4 فوارغ لطلقات من ذات العيار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

