أخبار مصر | "العناني" يطلق إشارة بدء ترميم التمثال الثالث للملك رمسيس في الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يطلق إشارة بدء ترميم التمثال الثالث للملك رمسيس في الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة بدأت في أعمال ترميم وتجميع التمثال الأخير للملك رمسيس الثاني الموجود أمام الصرح الأول بمعبد الأقصر.

وأوضح "وزيري" أن الأعمال ستتم بالتعاون مع شيكاغو هاوس وإنها ستشمل تجميع و ترميم وإعادة تركيب و رفع التمثال وعرضة بمكانه الأصلي بالصرح الأول لمعبد الأقصر ليكون بذلك آخر تمثال ضمن ٥ تماثيل للملك رمسيس الثاني، حيث نجحت وزارة الاثار خلال العامين السابقين بتجميع و ترميم و اعادة رفع تمثالين آخرين للملك بالصرح الاول بمعبد الأقصر.

وأشار إلى أن دكتور خالد العناني وزير الاثار قد أوصى بالانتهاء من الأعمال في شهر أبريل القادم ليتم إزاحة الستار عن التمثال تزامنا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي.

ومن جانبه قال أحمد العربي، مدير عام معبد الأقصر أن التمثال مصنوع من الجرانيت الوردي وعثر عليه في عدة اجزاء من أكبرهم رأس التمثال كاملة.

وأضاف أنه تم الكشف عن بقايا التمثال أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة د. محمد عبد القادر داخل المعبد عام 1958 وحتى1960، الذي تمكنت من الكشف عن التمثال و غيره من التماثيل التي وجدت مدمره ويرجح أنها دمرت نتيجة تعرضها قديما لزلزال مدمر في العصر القديم، وكانت عبارة عن أجزاء، قام الأثري د. عبدالقادر بأخذ هذه البلوكات وتجميعها وترميمها ووضعها على مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلي لحمايتها.