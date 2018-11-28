أخبار مصر | "البيطريين" تعلن عن دورة تدريبية حول "رعاية وصحة دواجن التسمين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تعلن عن دورة تدريبية حول "رعاية وصحة دواجن التسمين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد نبيل، مدير المركز العلمي بنقابة الأطباء البيطريين، عن عقد دورة تدريبية بعنوان ” رعاية وصحة دواجن التسمين”، بالتعاون مع برنامج دعم الطبيب البيطرى. وتأتي موعد الندوة ومقر عقدها، وكيفية الاشتراك بها على الرابط التالى: https://egy-vet-synd.org/vet2/DgR2Y

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