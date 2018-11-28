أخبار مصر | وزيرة التضامن: 52 مليون جنيه قيمة المنصرف للنفقة شهريا من بنك ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: 52 مليون جنيه قيمة المنصرف للنفقة شهريا من بنك ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يقدم خدمات متنوعة منها صرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم أحكاما قضائية واجبه النفاذ؛ حيث تم إلى الآن تنفيذ 204 ألف حكم قضائي استفاد منه حوالي 334 ألف تقريبا ويتم الصرف من خلال البنك؛ حيث يتم شهريا صرف حوالي 52 مليون جنيه لهؤلاء المستفيدين.

وأضافت والي أن النفقة يستحقها كل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي فهي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة.