أخبار مصر | "الأرصاد" تعلن عودة الأمطار الخميس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تعلن عودة الأمطار الخميس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءً من الخميس المقبل حالة الطقس ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وقال أحمد عبد العال، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، إن المحافظات الساحلية ستشهد سقوط أمطار، ستمتد إلى القاهرة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فتصل ليلا إلى 13 درجة في القاهرة و11 في المحافظات الساحلية و17 بجنوب سيناء و15 بشمال الصعيد.

ووجهت الهيئة نصائح لسائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة وتنفيذ كل تعليمات المرور، خاصة مع كثافة الشبورة المائية التي تنتشر على أغلب الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.