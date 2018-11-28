أخبار مصر | "صحة البرلمان" تحذر من ظاهرة الاعتداء على الأطباء‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة البرلمان" تحذر من ظاهرة الاعتداء على الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة، ببيان عاجل خلال الجلسة العامة للبرلمان، طالب فيه بحماية الأطباء الذين يتعرضون للاعتداء، قائلا: إن الاعتداء على الأطباء أصبح ظاهرة ولا ينبغي الصمت والسكوت عنها ويجب تدخل وزيرة الصحة من أجل إيقاف هذه الظاهرة.
وأضاف أن الاعتداء على الأطباء أصبح ظاهرة مستمرة، متابعا: "مهنة الطب تحتاج إلى وقفة من وزير الصحة"، مناشدا وزير الداخلية بحماية الأطباء قدر الإمكان.
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