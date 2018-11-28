أخبار مصر | "صحة البرلمان" تحذر من ظاهرة الاعتداء على الأطباء‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة البرلمان" تحذر من ظاهرة الاعتداء على الأطباء‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة، ببيان عاجل خلال الجلسة العامة للبرلمان، طالب فيه بحماية الأطباء الذين يتعرضون للاعتداء، قائلا: إن الاعتداء على الأطباء أصبح ظاهرة ولا ينبغي الصمت والسكوت عنها ويجب تدخل وزيرة الصحة من أجل إيقاف هذه الظاهرة.

وأضاف أن الاعتداء على الأطباء أصبح ظاهرة مستمرة، متابعا: "مهنة الطب تحتاج إلى وقفة من وزير الصحة"، مناشدا وزير الداخلية بحماية الأطباء قدر الإمكان.