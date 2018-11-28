أخبار مصر | استياء في نقابة الصحفيين لتأخر وصول بدل التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء في نقابة الصحفيين لتأخر وصول بدل التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن استيائه من تأخر وصول بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر نوفمبر المخصص للصحفيين بالصحف الخاصة والمستقلة والحزبية ويصرفونه من النقابة.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن النقابة تعاني منذ أن تحول بدل التدريب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث كانت الأمور أسهل كثيرا وقت أن كان تابعا للهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف، أنه بعد مرور شهرين من انتقال البدل للمجلس لا تزال المعاناة مستمرة رغم اتصالاته المستمرة بمسئولي المجلس لتسهيل مهمتهم وأنه ولأول مرة تقوم المؤسسات القومية بصرف البدل قبل النقابة وهو ما لم يحدث من قبل.

وأشار أمين صندوق نقابة الصحفيين، إلى أن المجلس الأعلى لتتظيم الإعلام هو مجرد ناقل للأموال من وزارة المالية إلى نقابة الصحفيين والأمور لا تحتاج كل هذا التأخير وأن الصحفيين كذلك ليس بمقدورهم أن يتحملوا هذا الروتين.

