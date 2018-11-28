شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9 آلاف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير حملة الإزالات للتعديات على الأراضي الزراعية، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاع مساحة الأراضي المخالفة التي تمت إزالتها لـ525 فدانا بإجمالي عدد حالات 9 آلاف حالة إزالة خلال يومين، من إجمالي 19 ألف فدان من التعديات التي تستهدف وزارة الزراعة إزالتها للحد من مخاطرها على الأمن الغذائي المصري والتي تستمر لمدة 10 أيام.

ويشارك في حملة الإزالات بمختلف المحافظات شرطة المسطحات والبيئة والأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بالاستعانة بمعدات جهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة.

وأوضح تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها خلال اليومين بلغ 9 آلاف حالة تعد على الأراضي الزراعية، منها تركز الإزالات للمخالفات في عدد من المحافظات منها القليوبية والمنيا والدقهلية حيث بلغت عدد الحالات التمي تم إزالتها بمحافظة القليوبية خلال يومين أكثر من 700 حالة تعد، في حين بلغ عدد حالات الإزالة في محافظة المنيا 2646 حالة، في حين بلغ عدد حالات الإزالات للتعديات بمحافظة الدقهلية نحو 1400 حالة.

وتوعدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة المخالفين بمواصلة إزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتا ووادي النيل ومختلف مناطق التعديات الأخرى لمنع تدهور إنتاجية الأراضي الزراعية المصرية والحفاظ على الأراضي الزراعية من أية مخالفات بالتعدي لإعادة هيبة الدولة.