شكرا لقرائتكم خبر عن توأم معاق بالمنيا يطلق مبادرة «نحن نستطيع»: تتضمن ماراثون بالكراسي المتحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لأربعاء، التوأم محمد وحسام سيد مصطفي، خريجي قسم الإعلام بكلية الآداب جامعه المنيا من متحدي الإعاقة إطلاق مبادرة «نحن نستطيع» لمتحدي الإعاقة، وهي المبادرة الأولى في صعيد مصر بمدينة بني مزار، وتضمن ماراثون بالكراسي المتحركة.

تبدأ فعاليات المبادرة بمشاركة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، ونواب ومسؤلين بالتضامن الاجتماعي، وشباب من متحدي الإعاقة.

من جانبه، قال حسام سيد مصطفى، صاحب المبادرة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن «المبادرة مستوحي من فكرة (المهمة روزفلت)، التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، الذي حكم الولايات المتحدة وهو على كرسي متحرك»، وتهتم (ميشين روزفلت)، التي سبق تنظيمها في القاهرة والإسكندرية بخروج متحدي الإعاقة للشارع والتوعية بقدراتهم، وهذا يكون الماراثون الأكبر لنهاية عام 2018 عام متحدي الإعاقة».