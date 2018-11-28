شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية بالإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء صبحي البوهى، مدير عام القرية الأوليمبية، بأن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية بدأت المرحلة الأولى من التطوير ورفع كفاءة منشآتها الفندقية لتواكب التطوير الحادث على أرض المحافظة من إنجازات ومشاريع عملاقة وفتح مجالات جديدة للعمل وآفاق متنوعة لإقامة أنشطة فندقية ورياضية وخدمية متنوعة وتضم المرحلة الأولى تطوير قسم الاستقبال والمطعم الرئيسي للقرية وصالة الاستقبال الرئيسية وعدد 2 جناج فندقي يضم 56 غرفة فندقية.

وقال «البوهى» إن مساحة القرية الأوليمبية 24 فدانا منهم 16 ألف متر مربع مساحات خضراء وملاعب مفتوحة، وتضم القرية حمام سباحة أوليمبي مغطى وصالة متعددة الأغراض مكيفة تصلح للعديد من الرياضات وملعب كرة قدم رئيسي و2 ملعب إسكواش وصالة جيم ومسجد.

وأكد أن القرية منذ نشأتها استضافت العديد من البطولات الرسمية القومية والدولية التي أقيمت عليها، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل ومعسكرات المنتخبات القومية الرياضية ومعسكرات أيضا لفرق أوروبية وأفريقية، موضحا أن عملية التجديد والتطوير تتم من فائض أرباح القرية حيث حققت القرية خلال الـ5 أعوام الماضية ازدهارا وتحقيقا لأعلى معدلاتها في الأرباح وتعمل القرية رغم أعمال التطوير بـ80% من طاقاتها الفندقية.

ومن جانبه، أكد أحمد الفرارجى، نائب رئيس القرية، أن القرية كمنشأة سياحية ورياضية رائدة في محافظة الإسماعيلية تسهم في تدريب الخريجيين وطلبة المدارس الفندقية على أعمال الفندقة كما أنها كانت سببا في توفير فرص عمل لكثير من أبناء المحافظة.

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية